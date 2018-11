Amerikanen knokken om korting op Black Friday, maar wat merken wij ervan?

In Amerika staan shoppers in de startblokken om de hoogste kortingen te scoren op Black Friday. Ieder jaar duiken er weer beelden op van de taferelen in voornamelijk Amerikaanse winkels. Maar wat is Black Friday eigenlijk? En hoe profiteren we in Nederland mee?

Black Friday is een van oorsprong Amerikaans fenomeen op de dag na Thanksgiving. Dit jaar is dat morgen, vrijdag 23 november. Deze vrijdag wordt gezien als het startschot om kerstinkopen te doen. Winkels proberen met hoge kortingen en speciale openingstijden mensen naar de winkels te lokken.De term Black Friday in verband met de shopgekte, wordt voor het eerst gebruikt aan het begin van de jaren 60. Politieagenten in Philadelphia gebruiken de term om de enorme (verkeers)drukte in de stad te omschrijven, schrijft de Amerikaanse taalkundige Ben Zimmer van The Wall Street JournalWinkeliers waren volgens Zimmer erg op de term tegen en probeerden tevergeefs de positievere naam 'Big Friday' te introduceren. Dat mislukte. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw bereikte de term Black Friday ook andere Amerikaanse steden.Winkels doen op Black Friday extra hun best om zoveel mogelijk klanten naar de winkel te lokken. Dat doen ze met hoge kortingen en ruimere openingstijden. Producten worden soms honderden euro's afgeprijsd en dat leidt tot bizarre taferelen.In (Amerikaanse) winkels wordt bijvoorbeeld letterlijk gevochten om producten zoals in onderstaande compilatie te zien is:Overigens zijn op Black Friday niet alleen fysieke producten als kleding, gadgets en games afgeprijsd. Ook reizen en telecomabonnementen worden met korting aangeboden.Black Friday is niet alleen meer een fenomeen voor fysieke winkels. Onlinewinkels kunnen niet achterblijven en komen ook met hoge kortingen. In Nederland is de maandag voor Kerst traditioneel de drukste dag voor webwinkels, melden Bol en Coolblue op hun websites. Bij Coolblue was dat vorig jaar ook het geval, bij Bol was vorig jaar Black Friday voor het eerst de drukste dag.Behalve Black Friday hebben webwinkels ook een eigen dag rond het drukke shopweekend. De maandag na Thanksgiving staat namelijk bekend als Cyber Monday. In 2016 werd in Amerika op die dag 3 miljard dollar uitgegeven aan online inkopen. In 2017 was dat ruim 6,5 miljard dollar.Black Friday heeft z'n weg ook naar Nederland gevonden. Je hebt vast al wat mails ontvangen van winkelketens, webshops of telecomaanbieders waarin ze je met termen als 'Op is op', 'Laatste kans' of wat specifieker 'Black Friday-korting' om de oren slaan. Dus ook hier kunnen we in allerlei winkels profiteren van hoge kortingen.Toch waarschuwt Vince Franke van Acties.nl dat niet alles is wat het lijkt. "Ondernemers geven echt geen hoge kortingen op hun allernieuwste modellen", zegt hij tegen AD.De Britse consumentenbond Which? waarschuwt zelfs voor 'Fake Friday'. Uit onderzoek van de bond blijkt dat 60 procent van de aanbiedingen in Britse winkels de rest van het jaar hetzelfde kosten of zelfs goedkoper zijn.Om te zien wat op Black Friday vooral wordt gekocht moeten we vooral afgaan op Amerikaanse cijfers. Volgens zakentijdschrift Forbes bestond de top-5 van vorig jaar voornamelijk uit elektronica. Online werd het meest gezocht naar spelcomputers, tv's, laptops en een speciale snelkookpan.Tot slot hebben we nog een vraag aan jou. Wat doe jij op Black Friday? Ga je op koopjesjacht?