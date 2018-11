Deel dit artikel:













Drentse schaatscoach aan de slag in China Groen gaat de Chinezen naar de schaatstop brengen (Foto; Jan Buwalda)

Schaatscoach Henk Groen uit Emmen gaat de Chinese schaatsploeg klaarstomen voor de Olympische Winterspelen.

De Drent, die als longfunctieanalist verbonden is aan de Treant Zorggroep, is hiervoor door de Chinese schaatsbond gevraagd.



Van talent naar trainer

Groen gold in zijn jonge jaren als een groot schaatstalent, maar belandde door overbelasting aan de zijlijn. Daarna ging hij als coach aan de slag en begeleidde jarenlang jonge schaatsers uit de regio. Daarvoor stelde hij trainingsschema's samen en lette vooral op of de jonge talenten niet te veel en te hard trainen, zoals hemzelf is overkomen.



Zijn manier van werken werd opgemerkt. Henk Groen traint nu elf Chinese pupillen, afwisselend in China en Nederland. Het doel is in eerste instantie de Chinezen tijdens worldcup-wedstrijden en wereldkampioenschappen zo goed mogelijk te laten presteren, om uiteindelijk zo veel mogelijk startbewijzen voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking te veroveren.



Treant

Groen werkt bij de Chinese schaatsploeg samen met oud-schaatser Fausto Marreiros. Hij won onder meer twee keer het NK-marathon op natuurijs op de Plansee. Henk Groen kan na zijn avontuur in China gewoon weer bij de Treant Zorggroep aan de slag, zo meldt de organisatie op de website.