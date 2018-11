Waren het wel scheermesjes in de wittebonen met tomatensaus?

Hoe konden er scheermesjes belanden in de pot witte bonen met tomatensaus die Emmenaar Robbie Orsel begin deze week kocht bij de Lidl in zijn woonplaats en waren het wel scheermesjes?

De Lidl onderzoekt de zaak en volgens woordvoerder Christine Braun is er niet op korte termijn duidelijkheid over te geven.Braun zegt dat de zaak nader onderzocht wordt door de leverancier. "We moeten eerst weten of het wel scheermesjes zijn of dat er tijdens het productieproces iets anders in het potje is gevallen."Voor Lidl was het vooral belangrijk om te kijken of meerdere potjes op een of andere manier vervuild zouden zijn. "Het is in ieder geval nu duidelijk dat het om één potje gaat", zegt Braun. " We onderzoeken het incident grondig."Orsel ontdekte de 'scheermesjes' maandag, toen hij zijn witte bonen in tomatensaus aan het opwarmen was. Hij schrok daar enorm van, pakte alles weer in en bracht het potje terug naar de supermarkt in de wijk Emmerhout.Het onderzoek is er vooral op gericht zaken uit te sluiten en daarvoor wordt het hele traject van het potje gevolgd. "Wanneer blijkt dat dit niet tijdens het productieproces is gebeurd, dan zijn ze er waarschijnlijk in gestopt", zo besluit woordvoerder Braun.