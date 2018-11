Spier niet blij met verdwijnen buslijn naar Hoogeveen

Het is volgens de buschauffeur de mooiste route: vanaf Spier, langs Drijber, Wijster en Stuifzand naar Hoogeveen. Maar daar komt binnenkort verandering in. Buslijn 36 wordt namelijk uit de dienstregeling gehaald. De buurt is niet blij met het nieuws.

“Mijn telefoon stond roodgloeiend toen de keuze bekend werd gemaakt”, vertelt Jan van der Heide van Dorpsbelangen Spier. Ook bestuurslid Minze Vries hoorde veel opmerkingen van medebewoners. "In onze buurtwhatsapp regende het appjes," vertelt hij. “Spier heeft op zich niet zo heel veel meer. De bus naar Hoogeveen is wel één van de laatste dingen die we hier nog hebben. Straks dan niet meer en dat is weer een stukje afbrokkeling van de leefbaarheid in het dorp,” legt hij uit.“De bus wordt vooral gebruikt onder scholieren die in Hoogeveen op school zitten. Gelukkig is er wat meer jeugd nu tegenwoordig, maar ouderen die worden op deze manier ook verstoken van het openbaar vervoer en dat vinden wij als Dorpsbelangen erg jammer.”De bus wordt uit de dienstregeling gehaald omdat er volgens OV Bureau Groningen en Drenthe te weinig gebruik van wordt gemaakt. “We hebben gekeken naar hoeveel gebruik wordt gemaakt van bepaalde lijnen. Sommige lijnen breiden we daarom uit, maar in dit geval kunnen we niet voor vier personen een bluslijn blijven rijden. Ik denk dat lijn 35 naar Beilen veel aantrekkelijker is, omdat die vaker rijdt, en dat er daardoor veel minder vraag is naar een buslijn naar Hoogeveen”, legt Jorne Bonte uit.Volgens Bonte is het verdwijnen van dergelijke buslijnen vanwege bepaalde passagiers geen trend. Om ook in de toekomst ondanks de vergrijzing de bereikbaarheid van het platteland te behouden, zijn bepaalde verbindingen beschermd en vastgelegd. Bonte: “Bijvoorbeeld de bus van Hoogeveen, via Zweeloo, naar Emmen. Daarvan is gewoon gezegd dat die de komende tien jaar gewoon blijft rijden, ondanks het misschien teruglopende aantal passagiers. De bus van Spier naar Hoogeveen valt hier alleen niet onder.”Volgens wethouder Anique Snijders van de gemeente Midden-Drenthe, die zich erg inzet voor de bereikbaarheid van de kleine dorpen, is het jammer dat de bus verdwijnt. Maar volgens haar zijn er genoeg alternatieven. “Kijk bijvoorbeeld naar het ‘automaatje’ waarbij vrijwilligers ouderen tegen tarief bijvoorbeeld naar de dokter brengen of naar de ‘hub-taxi, die brengt je voor veertig cent per kilometer naar het dichtstbijzijnde ‘hub-station’.”Het nadeel is volgens Vries dat die ‘hub-taxi’ tweeënhalf keer zoveel kost als het bustarief en dat je de taxi ruim van tevoren moet boeken, terwijl studenten bij slecht weer nu op het laatste moment nog kunnen besluiten om met de bus te gaan. Voor ouderen zou het project ‘automaatje’ een oplossing kunnen zijn, maar dat moet nog in Spier opgezet worden. Tot die tijd is het omrijden via Beilen of een taxi huren.Tot 9 december rijdt bus 36 nog tussen Spier en Hoogeveen. Buslijn 35 richting Beilen blijft wel gewoon rijden volgens de oude dienstregeling. Kijk voor meer informatie over de nieuwe dienstregeling op: https://www.qbuzz.nl/gd/actueel/dienstregeling2019