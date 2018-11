Deel dit artikel:













Nieuwe kans voor de heide op het Doldersummerveld Het Doldersummerveld is een vochtig heidegebied van ruim 400 hectare ten noorden van Doldersum (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

De rust in het Doldersummerveld is teruggekeerd. Een paar maanden geleden was dat wel anders toen hier nog graafmachines aan het werk waren. Grasland is afgegraven, sloten zijn minder diep gemaakt en er is geplagd.





Verbinding maken

Op het kleine heideveld leven adders, ringslangen en verschillende plantensoorten, maar het veld lag geïsoleerd. Door de werkzaamheden ontstaat een verbinding met het grote heideveld, waardoor deze dieren en planten zich makkelijker kunnen verplaatsen.



Klokjesgentiaan en zonnedauw

Ook op het Doldersummerveld zelf is gewerkt. Daar is een aantal smalle stroken heide geplagd. "Dit hebben we gedaan op plekken die kansrijk zijn voor de klokjesgentiaan en de zonnedauw. Door vergrassing en verstikking hebben deze soorten nauwelijks een kans gekregen en nu krijgen ze die wel doordat er weer een pionierssituatie ontstaat," vertelt De Graaff.



Natuurherstelprojecten

De werkzaamheden zijn onderdeel van het



In ROEG! zie je zaterdag vanaf 17.10 uur op RTV Drenthe meer over het Doldersummerveld.



