Woonborg controleert funderingen van 1.900 huurwoningen in Roden

Wooncorporatie Woonborg gaat onderzoek doen naar de fundering van al hun 1.900 huurwoningen in Roden. De afgelopen jaren hebben verschillende woningen in die plaats scheuren opgelopen door de kwetsbare grond waarop ze staan.

Door een combinatie van klei en leem is de ondergrond kwetsbaar onder Roden. Daardoor verzakt de bodem en dat levert problemen op. Enkele koopwoningen in de wijk Middenveld zijn zelfs onbewoonbaar verklaard."We gaan onderzoeken wat voor fundering onze huurwoningen hebben in Roden", zegt Detty Brink van Woonborg. "Volgens onderzoekers hebben woningen op palen geen last van de verzakkende grond. Huizen met een stalen fundering zouden hier wel last van kunnen krijgen."Van het funderingsonderzoek krijgen de bewoners van de woningen niets mee. "Dat zoeken we uit aan de hand van documenten", legt Brink uit. "Van veel woningen weten we wat voor fundering ze hebben, maar we hebben ook huizen uit de jaren zestig waar dit niet helemaal duidelijk is."Naast het onderzoek naar de funderingen, controleert Woonborg regelmatig de huurwoningen in de wijken Middenveld, Roderveld en in de Bomenbuurt. "In september en oktober hebben we in Middenveld en de Bomenbuurt onze huurwoningen gecontroleerd. De komende tijd gaan we dat nog bij zeventig huizen in het Roderveld doen. Daarvan worden de bewoners door ons op de hoogte gebracht.