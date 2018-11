Deel dit artikel:













Pepperspray en namaakpistolen gevonden bij kluisjescontrole Stad & Esch Meppel Stad & Esch doet twee keer per jaar een onverwachte kluiscontrole (Foto: Van Oost Media)

Bij een kluisjescontrole op scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel zijn in drie kluisjes 'zelfverdedigingswapens' gevonden. In totaal zijn er 2.400 kluisjes gecontroleerd op de locaties van de scholengemeenschap.

"Er zijn twee busjes pepperspray en twee namaakpistolen gevonden", laat een politiewoordvoerder weten. "Er is een gesprek met de desbetreffende leerlingen gevoerd in het bijzijn van hun ouders."



Op de scholengemeenschap worden alle leerlingenkluizen twee keer per jaar gecontroleerd op verboden spullen. Dat gebeurt in samenwerking met de politie.



'Valt erg mee'

Directeur Peter Visser van Stad & Esch legt uit dat de controle onderdeel is van het veiligheidsplan op school. Hij is tevreden over de controle. "Het valt erg mee. Er zijn meer dan tweeduizend kluisjes en in slechts drie daarvan is iets gevonden wat er niet in hoort", zegt Visser. Drugs zijn er in ieder geval niet gevonden.



De controle is mede bedoeld in de strijd tegen pesten. Visser: "Soms hebben leerlingen iets in hun kluis ter zelfverdediging. Ze moeten zich dan wel melden op het politiebureau, waar ze door agenten wordt uitgelegd dat het weliswaar begrijpelijk is, maar dat zoiets gewoon niet mag."