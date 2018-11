'Schapen zijn net zo slim als honden'

De Junior Rangers van het Drents-Friese Wold gaan een keer per maand samen op pad om te leren over het werk van de boswachter en het beheer van dit Nationaal Park. Dit keer wandelen ze met schaapherder Hilde Groen en haar kudde door het bos.

"De schapen zijn erg tam maar in het begin zul je merken dat ze zich afzonderen. Als ze jullie straks kennen, en dat is meestal pas op de terugweg, dan mengen ze zich tussen jullie," vertelt Groen. "Zij zijn dan ook hulpboswachters geworden, of jullie schapen." Het is maar hoe je het bekijkt.Mensen zeggen wel eens dat schapen dom zijn, maar daar is Groen het absoluut niet mee eens. "Schapen zijn eigenlijk net zo slim als honden, maar ze hebben andere belangen. Schapen moeten de hele dag eten en zijn daarom niet zo bezig met de buitenwereld."Toch hebben de schapen goed in de gaten wat er om hen heen gebeurt. Als de dieren in de voorhoede onraad ruiken, weten de dieren achter in de kudde dit binnen no-time. "En dat terwijl ze alleen maar communiceren met de oren en door heel even het hoofd op te tillen."Luigi laat ook zien dat schapen niet dom zijn. Zijn achterpoten zijn niet zo sterk en daarom heeft hij moeite om over de boomstammen onderweg heen te springen. "Maar de eerste keer dat we bij deze dikke stam kwamen, zag hij al meteen dat hij een stukje verderop wel over de stam kon komen."Woldloopster Mariken Horneman is erg blij met de enthousiaste groep Junior Rangers. "Zij zijn de volgende generatie en wij dragen het stokje aan hen over. Het stokje van zorg en verantwoordelijkheid voor dit prachtige natuurgebied."