Wild zwijn doodgereden bij Hooghalen

Bij Hooghalen is een wild zwijn aangereden door een auto (foto: Pixabay)

Een automobilist is gisteravond op een wild zwijn gebotst op de Zwiggelterweg bij Hooghalen.

De auto raakte door het ongeluk beschadigd. Het zwijn - zo'n honderd kilo zwaar - wist nog een stuk land in te lopen, maar stierf daar aan zijn verwondingen.Officieel leven er geen wilde zwijnen in Drenthe. Waar het dier vandaan komt is niet bekend.