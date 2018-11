'Handjevol' inwoners verpest gescheiden afvalinzameling De Wolden

Gemeente De Wolden heeft opnieuw een tik op de vingers gekregen, omdat inwoners verkeerd afval in de oranje container gooien.

Eerder dit jaar luidde de gemeente al de noodklok. De afkeur van het PMD-afval bij het inzamelstation was groot, een wekelijks probleem. Vorig jaar kostte het de gemeente 150.000 euro. Daarom werd er gedreigd met boetes voor inwoners die niet netjes hun afval scheiden.Wethouder Jan van 't Zand vindt het vervelend voor de vele inwoners die hun best doen bewust het afval te scheiden. “Juist voor die grote groep mensen is het zuur. Je bent goed bezig, helpt het milieu een handje en dat wordt in één klap, door een handjevol mensen, teniet gedaan.”Een periode ging het scheiden goed, maar in de afgelopen weken is opnieuw een groot percentage PMD-afval afgekeurd. Een huishouden dat enkele infuusslangetjes bij het afval gooit, betekent al dat een hele vuilniswagen met vuil kan worden afgekeurd.De PMD-container is geschikt voor leeg verpakkingsmateriaal van producten die je in de supermarkt koopt. Infuusmateriaal, medisch afval, zeilen en hard plastic horen bij het restafval.