Bijzonder aardkundig verschijnsel op Landgoed Boschoord

Op het Landgoed Boschoord van de Maatschappij van Weldadigheid wordt gewerkt aan het herstellen en bevorderen van de vennetjes in het gebied. Sommige van die vennetjes liggen er wel erg bijzonder bij.

Ze liggen namelijk bovenop een fort. En dan hebben we het niet over een militair gebouw maar over een aardkundig verschijnsel. Een fort is een plateauvormige restheuvel van dekzand in een stuifzandgebied.Jacob Kruijer, beheerder bij de Maatschappij van Weldadigheid, legt uit hoe zo'n fort ontstaan is. "Tijdens de ijstijd hadden we hier ijs vanuit Scandinavië liggen. Door de ijsklomp ontstond een kommetje met ijs. Toen de aarde weer opwarmde, smolt het ijs en kreeg je hier een vennetje."Na de ijstijd waren er zandverstuivingen in dit gebied. Het zand om het fort is weggestoven. Maar door het water in het vennetje, werd ook het water in de directe omgeving vastgehouden zodat de wind hier geen vat op kreeg. Zo is de verhoging ontstaan.De Maatschappij van Weldadigheid zet zich in om de vennen te behouden. "We hebben de bomen hier omheen gerooid en de sloten dichtgegooid. Allemaal om het water in dit gebied vast te houden," aldus Kruijer.