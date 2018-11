'Beperking keuzevrijheid patiënten geen goede ontwikkeling'

Patiëntenorganisatie Zorgbelang Drenthe is teleurgesteld dat niet alle verzekerden van Zilveren Kruis hun zorgkosten vergoed krijgen als ze behandeld worden in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Het WZA heeft voor volgend jaar geen contract voor een zevental goedkope polissen van Zilveren Kruis. Dat betekent dat mensen met zo'n polis maximaal 75 procent van hun zorgkosten vergoed kunnen krijgen."In beginsel vind ik dat patiënten voor hun zorg bij het ziekenhuis om de hoek terecht moeten kunnen. Die keuzevrijheid is gewoon heel erg belangrijk", zegt directeur Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe. Er zou volgens hem veel duidelijker naar patiënten gecommuniceerd moeten worden over de gevolgen van het afsluiten van een goedkope polis.Wel erkent Van Loenen dat mensen ook zelf een verantwoordelijkheid hebben bij het afsluiten van een polis. "Alleen zijn er ook mensen met een lager inkomen die geen andere keuze hebben. Als zij om zorg te krijgen, een duurdere reis moeten maken naar het ziekenhuis in Hoogeveen, dan kunnen ze in de problemen komen'.