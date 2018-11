Asser ondernemer bestraft voor misbruiken jonge medewerkers

Een 62-jarige eigenaar van een drankenhandel uit Assen is voor seksueel misbruik veroordeeld tot negentig uur werkstraf. Ook legde de rechtbank in Assen hem drie maanden voorwaardelijke celstraf op, met een proeftijd van drie jaar.

In die tijd krijgt de man reclasseringstoezicht en moet hij zich verplicht laten behandelen.In 2016 en vorig jaar misbruikte hij drie jonge medewerkers van 14 en 15 jaar door ze onder meer te betasten bij de billen en hun geslachtsdeel. Ook masseerde hij van een van de jongens de nek met massageolie, maakte hij seksueel getinte opmerkingen en likte hij aan een oorlel van een van hen.De rechtbank tilt er zwaar aan dat hij dat deed, omdat hij als werkgever overwicht had op de jongens. De politie sprak met elf jongens die allemaal bij de man hadden gewerkt of stage gelopen. Zij vertelden allemaal over de seksueel getinte opmerkingen en de aanrakingen van de ondernemer. Drie deden uiteindelijk aangifte.Volgens de rechtbank paaide de man de jongens door ze extra geld en drank te geven, waardoor ze bij zijn bedrijf bleven komen. Zo kreeg hij steeds weer de kans ze aan te raken. De officier van justitie sprak tijdens de rechtszaak twee weken geleden over 'een moderne vorm van kinderlokken' Hij eiste zes maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De man is niet eerder veroordeeld en hoeft van de rechtbank niet de gevangenis in, tenzij hij weer de fout in gaat. Wel heeft de man een verbod gekregen om minderjarigen in dienst te nemen.Het misbruik had grote impact op de slachtoffers. Dat blijkt volgens de rechtbank onder meer uit de slachtofferverklaring van een van hen, die later in grote psychische problemen kwam. Hij heeft recht op ruim 500 euro schadevergoeding, vindt de rechtbank.