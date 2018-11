De Kop van Drenthe is een vogelparadijs

Menig vogelaar haalt zijn hart op in de Kop van Drenthe. De grote barmsijs is hier te vinden en de zwartbuikwaterspreeuw. En sinds vorige week zijn er drie Ross' ganzen neergestreken.

De Ross' gans is een kleine, witte gans met zwarte vleugeltoppen. In Nederland is het een zeldzaamheid: de afgelopen jaren zijn er slechts enkele exemplaren waargenomen. Er is één broedgeval bekend uit 2003 in Haringvliet.Nu zitten er dus drie Ross' ganzen in de Kop van Drenthe, ten noorden van Roderwolde in De Onlanden. Hoe ze hier verzeild geraakt zijn, lees je in het boswachtersblog van Albert Broekman.