Cel en rijontzegging voor levensgevaarlijke achtervolging

Een 26-jarige man uit Assen is veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf. Hij reed in juni 2016 na een dollemansrit door Assen een jonge scooterrijder aan. Die raakte gewond.

Ook bepaalde de rechtbank dat hij een jaar lang zijn rijbewijs kwijt is. Justitie eiste een voorwaardelijke rijontzegging, maar de rechtbank legde hem onvoorwaardelijk op, omdat de man vaker is veroordeeld voor verkeersmisdrijven. Hij heeft zijn auto als wapen gebruikt, stelt de rechtbank.Op 1 juni 2016 zette de Assenaar in zijn woonplaats de achtervolging in op een 15-jarige jongen op een scooter. Hij dacht dat de jongen onderdelen die bij hem waren gestolen op zijn scooter had zitten.De achtervolging ging dwars door Assen, vanaf een industrieterrein via de Europaweg-Noord en de Lonerstraat naar Assen-Oost. Daarbij bracht de man de verkeersveiligheid ernstig in gevaar, oordeelt de rechtbank. “Bovendien is het niet te danken aan hem dat hij geen andere slachtoffers heeft gemaakt. Uit verschillende getuigenverklaringen blijkt dat verdachte zeer snel en ongecontroleerd heeft gereden.”Hij reed 70 tot 100 kilometer per uur en miste aan de Lonerstraat op een haar na een overstekende vrouw. Zij schrok zo dat ze meteen haar man belde om te zeggen dat ze nog leefde. Ook reed de Assenaar door een berm en over een fietspad voor hij de scooterrijder van achteren aanreed op de Ruysdaelstraat. Volgens de rechtbank is het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen.De jonge scooterrijder vloog door de aanrijding van zijn scooter af en brak meerdere ruggenwervels. Daarna reed de Assenaar snel weg. Een omstander hielp het slachtoffer. Die bleek op een gestolen scooter te rijden en geen rijbewijs te hebben.De Assenaar verklaarde tijdens de zitting dat het niet zijn bedoeling was de jongen iets aan te doen. Hij wilde naar eigen zeggen alleen praten, maar kon hem niet meer ontwijken toen de jongen plotseling remde. De rechtbank gelooft dat niet.