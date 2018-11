Deel dit artikel:













RTV Drenthe zet zich voor vijfde keer in voor de voedselbank De overhandiging van de cheque vorig jaar (foto: RTV Drenthe)

Nog twee weken en dan gaat de voedselbankactie van RTV Drenthe weer van start. Voor de vijfde keer is er een grote regionale actie om goederen in te zamelen. Die actie is hard nodig want in Drenthe leven ruim 3500 mensen onder de armoedegrens. Zij krijgen wekelijks een voedselpakket van de voedselbank.

"Als we de actie van RTV Drenthe niet hebben dan zouden we denk ik een half jaar in de problemen zitten", legt Tonie Mulder van de voedselbank uit. "Met alle spullen die we krijgen kunnen we een half jaar vooruit."



In actie

Een week lang wordt er daarom actie gevoerd. De start is op superzaterdag 8 december. "We gaan van alles doen. Onze verslaggevers Margriet, Aaldert en Erwin gaan langs de supermarkt. Elke middag staan ze in zoveel mogelijk supermarkten om mensen op te roepen om te doneren. Mensen kunnen gewoon iets extra's kopen in de winkel en dat doneren, zodat de lege schappen bij de distributiecentra gevuld kunnen worden", legt Margreet Gort, eindredacteur van de voedselbankactie uit. "We vragen natuurlijk ook bedrijven om een gift".



Houdbare producten

De voedselbanken in Drenthe hebben volgens Mulder vooral behoefte aan lang houdbare producten. "Zakken of blikken soep, potten en blikken met groente, koffie en thee, maar ook wasmiddelen en wc-papier kunnen we goed gebruiken."



Het is de laatste keer dat RTV Drenthe groot uitpakt voor de voedselbank, en de ambitie is hoog. "We hopen dat we al met al voor tweehonderdduizend euro aan producten en geld binnen te halen. Met het geld kunnen de voedselbanken later in het jaar weer eten kopen", aldus Gort.



Wanneer?

De actieweek is van zaterdag 8 december tot en met vrijdag 14 december en is natuurlijk te volgen via RTV Drenthe.