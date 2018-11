Lori's Luci en Silva nog steeds spoorloos

De twee lori's Luci en Silva worden nog steeds vermist. Michel en Johanna Schonewille uit Elim houden nog steeds hoop dat ze hun twee vogels vinden, maar met de invallende kou wordt het elke dag spannender.

De lori is een kleine, bontgekleurde papegaai. Volgens Michel Schonewille kunnen de tropische vogels redelijk goed tegen de kou, maar wordt het vinden van eten met deze kou lastiger voor ze. Lori's zijn vooral gek op nectar, stuifmeel, fruit en zaden.De kleurrijke dieren worden sinds 26 oktober vermist. "Ik maakte het hok schoon", zo licht Schonewille toe, "maar het hekje is waarschijnlijk niet goed dichtgegaan. Daarna waren ze weg."Veel tips heeft het echtpaar nog niet gekregen. "Een van de laatste keren dat ze gezien zijn, was toen ze over een bedrijf in Dalen vlogen." Al ruim zes jaar woonden Luci en Silva bij hun baasjes. "Ik hoop dat het goed komt", sombert Schonewille. "De vinder wordt door ons beloond."Mocht iemand de vogels zien, dan kan er contact worden opgenomen met RTV Drenthe of met de familie Schonewille (0528-351641).