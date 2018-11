Hennep kweken uit radeloosheid: werk- en celstraf geëist

Zijn doodzieke vrouw was uitbehandeld in Nederland, maar kon in Duitsland nog wel een behandeling krijgen. Omdat die 43.000 euro per twee maanden kostte, had een 58-jarige man uit Alteveer in 2016 snel geld nodig.

Hij besloot een hennepkwekerij in zijn schuur te laten aanleggen. "In je radeloosheid probeer je wat", zei de man vandaag in de rechtbank in Assen. In november 2016 vond de politie 517 hennepplanten in de schuur bij zijn huis. De stroom werd illegaal afgetapt. Ook werden twee gaspistolen en een ploertendoder gevonden.Het Openbaar Ministerie (OM) eiste daarvoor tweehonderd uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf tegen de man uit Alteveer.De wietplantage werd ontdekt nadat de politie tips kreeg. Bij de inval werd niet alleen de kwekerij ontmanteld, maar ook beslag gelegd op meerdere auto’s, twee huizen, sieraden telefoons en bijna tachtig schilderijen.Het meeste daarvan heeft de man nog steeds niet terug. Het OM wil bijna 220.000 euro van hem hebben, de geschatte winst van elf oogsten. Die zaak wordt in maart behandeld. Tot die tijd krijgt de man niks terug, vertelde de officier van justitie. De schilderijen hebben een gezamenlijke waarde van ongeveer een ton, vertelde de Alteveerder.Zijn vrouw kreeg in 2013 kanker. Een jaar later zei haar arts dat ze uitbehandeld was. Daar legde het stel zich niet bij neer. Toen hij in 2016 bij RTL Late Night over een behandeling in Duitsland hoorde, besloot hij daar naartoe te gaan met zijn vrouw. Maar die werd niet vergoed en kostte 43.000 euro per keer.Via via zocht hij contact met mensen in de 'hennepwereld'. Iemand hielp hem bij de aanleg en hij verzorgde en oogstte zelf de planten. Geen elf, maar twee keer kon hij oogsten voor de politie binnenviel, verklaarde de man. Ook zijn ernstig zieke vrouw werd als verdachte verhoord. "Dat vind ik heel erg. Ik kan het niet meer ongedaan maken." Zijn vrouw overleed in mei vorig jaar.De rechtbank vroeg de emotionele man, die nooit eerder met justitie in aanraking is geweest, waarom hij niet eerst schilderijen had verkocht. Dat had hij ook gedaan, legde hij uit, maar het leverde niet genoeg op. De wapens had hij in Duitsland gehaald om zichzelf te beschermen, zei hij. "Maar je kon er nog geen mug mee doodschieten."De rechtbank doet over twee weken uitspraak.