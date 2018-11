Dorpskerk van Vledder zoekt een breder publiek

De kerk van Vledder heeft een prominente plek in het dorp. Die plek moet straks gebruikt worden om van alles te organiseren.

En daarom wordt de eeuwenoude kerk op dit moment van binnen verbouwd. "We hebben als gemeente te maken met veel oudere leden", volgens kerkrentmeester Hans van de Rotte. Het aantal kerkleden loopt ook terug."We zoeken naar mogelijkheden om de kerk op een andere manier te gebruiken. Ook omdat we ons realiseren dat de kerk een deel van het dorp is. We willen het dorp er meer bij betrekken."De hele vloer is verwijderd, er komt een nieuwe toiletgroep, keuken en doorgeefluik voor koffie en thee. "De oude vlonders waar de stoelen op vast zaten zijn er uitgehaald. De oude verwarming is vervangen en we hebben nu vloerverwarming."Op dit moment worden er al huwelijken gesloten en begrafenissen verzorgd. Maar er moet meer komen. "De stichting Behoud Vledderkerk gaat bijvoorbeeld concerten organiseren. En allerlei andere dingen die je kunt bedenken voor zo'n ruimte."De Johannes de Doperkerk heeft inmiddels een nieuw dak. Er zat boktor in. Een paar jaar geleden is de toren aangepakt en helemaal opnieuw gevoegd. En nu dus de binnenkant.Een paar oude kerkbanken voor notabelen blijven staan. Die mogen niet weg. Voor de rest is alles weg. In Vledder en omgeving wordt nog altijd het verhaal verteld dat er geheime gangen zijn van de kerk richting het dorp. Maar die zijn nog nooit gevonden. "Ook nu niet", zegt Van de Rotte. "Ik geloof er zelf ook niet in. Maar het is wel een mooi verhaal." Er is overigens in de vloer van de kerk maar zo'n veertig centimeter diep gegraven.Of de restauratie nu klaar is? "Dat denk ik wel. We moeten misschien nog een keer van het gas af in de kerk. Dat wordt nog een hele uitdaging. Maar dat zien we later wel. Dit is eerst goed zo."