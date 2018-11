Duizenden en duizenden foto's voor het Drents Archief

Het Drents Archief heeft forse uitbreiding gekregen van de fotocollectie door de overdracht van 265.000 foto's van de provincie naar het archief.

"Wij zijn heel blij met deze uitbreiding. We hebben zelf ongeveer een half miljoen foto's, waarvan zo'n 300.000 zijn gedigitaliseerd. En nu krijgen we er ineens 265.000 bij", zegt Corinne Rodenburg, directeur van het Drents Archief.Het gaat om dozen met negatieven en om kaarten met daarop een foto geplakt met een beschrijving van wat er op de foto staat.Veel van de foto's zijn van de hand van de voormalig huisfotograaf van de provincie, Gerrit Oosterveen. "Geweldig dat ze nu beschikbaar komen. Er is een boek met foto's van Assen. Moet je kijken hoe blij dat de mensen maakt. Dat gaat met deze foto's later ook gebeuren," glundert Oosterveen.Het favoriete onderwerp van Oosterveen is boerderijen, maar hij heeft foto's gemaakt van tal van onderwerpen, zoals infrastructuur, koninklijk bezoek, het dagelijks leven in Drenthe, enzovoort. De foto's beslaan de periode van 1953 tot 1997.Oosterveen herinnert zich nog goed dat zijn opdrachtgever hem vroeg om zuinig te zijn met film. "Dan zei hij: je hoeft niet zoveel foto's te maken van één onderwerp, hoor." Hij kan niet zeggen hoeveel foto's hij in totaal heeft gemaakt, maar het loopt in de duizenden.Als fotograaf maakte hij leuke en minder leuke dingen mee. "Zo was er eens een vrouw die tussen wal en schip viel waar ik bij stond," aldus Oosterveen.Het Drents Archief gaat de foto's inscannen en beschikbaar maken voor het publiek. Voorlopig zijn de foto's alleen te zien op een standalone computer in het gebouw van het Drents Archief. Als alle rechten zijn geregeld zijn ze ook op internet te zien en voor hergebruik beschikbaar.