Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zwaargewonde militair nog in ziekenhuis na ongeval Een Fennek gevechtsvoertuig (foto: archief Defensie)

Een militair van de brigade in Havelte ligt nog steeds in het ziekenhuis nadat hij afgelopen maandag gewond raakte bij een ernstig ongeval in Duitsland.

Geschreven door Jeroen Kelderman





Lees ook: Militairen zwaargewond bij oefening in Duitsland

De drie militairen van de 44 Pantserinfanteriebataljon die in de pantserwagen zaten, raakten allemaal gewond. Ook de drie inzittenden van de Unimog kwamen er niet zonder kleerscheuren vanaf. In het voertuig zaten drie Duitse burgermedewerkers van het oefenterrein. Een van hen ligt ook nog in het ziekenhuis.



De ringweg staat bekend als een plek waar militairen goed moeten opletten op ander verkeer. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Een Fennek gevechtsvoertuig boste op het oefenterrein Bergen-Hohne bij Hannover tegen een Unimog, een kleine terreinvrachtwagen. De aanrijding vond plaats in het donker op de ringweg die om het oefenterrein heen ligt.De drie militairen van de 44 Pantserinfanteriebataljon die in de pantserwagen zaten, raakten allemaal gewond. Ook de drie inzittenden van de Unimog kwamen er niet zonder kleerscheuren vanaf. In het voertuig zaten drie Duitse burgermedewerkers van het oefenterrein. Een van hen ligt ook nog in het ziekenhuis.De ringweg staat bekend als een plek waar militairen goed moeten opletten op ander verkeer. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.