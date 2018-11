Files door meerdere ongelukken op A28 nemen af [update]

Op de A28 zijn aan het eind van de middag twee ongelukken gebeurd. Bij een ongeluk bij Hooghalen zijn zes auto's betrokken. Er zou een gewonde zijn.

Hierdoor ontstond al gauw een lange file. De weg is inmiddels vrijgegeven en het verkeer rijdt weer.Ook tussen Assen en Vries staat een file als gevolg van een aanrijding. Die rijbaan is tot 20.00 uur gesloten, de vertraging is ongeveer dertig minuten.