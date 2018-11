Boswachter Evert Thomas van Staatsbosbeheer wist al een poosje dat er een wild zwijn rondliep in de bossen rond Hooghalen.

Toen hij het nieuws hoorde dat er een wild zwijn was aangereden in zijn gebied dacht hij: "Oeps, daar gaat ons wild zwijn.""Je hoopt dat het dier een veilige plek heeft in het uitgestrekte hart van Drenthe. Maar, hoe is het mogelijk, hij krijgt het toch voor mekaar om onder een auto te komen", zegt Thomas. "Misschien dat er nog eentje loopt, maar zeker niet meer. We hebben een nul-beleid in Drenthe, we staan geen zwijnen toe. Anders zouden er veel meer zijn geweest."Het zwijn is afgevoerd door de gemeente Midden-Drenthe en is nu in het bezit van Staatsbosbeheer. "We gaan kijken of we hem kunnen opzetten voor educatieve doeleinden", aldus Thomas. "We moeten alleen kijken of we het geld ervoor hebben. Voor de zekerheid zijn er monsters van het zwijn genomen om uit te sluiten dat hij de Afrikaanse varkenspest bij zich draagt, maar hij zag er verder gezond uit."