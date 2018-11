Rood Wit TV op bezoek bij Cas Peters: Misschien ben ik wel een typische Keuken Kampioen Divisie-spits

VOETBAL - Natuurlijk was en is hij het nog steeds niet eens met Dick Lukkien en vindt hij dat hij de onbetwiste nummer één had moeten zijn in de spits bij FC Emmen, maar Cas Peters is en blijft een gentleman. Uit zijn mond zal niemand een kwaad woord horen over zijn voormalig werkgever. Sterker nog, de huidige spits van FC Volendam noemt Emmen nog altijd 'mijn cluppie'.

Maar zijn cluppie koos dit seizoen niet voor hem als aanvalsleider, maar voor Nicklas Pedersen en dus belandde Peters op de bank. Soms bleef hij zelfs de hele wedstrijd aan de kant, naast die andere zomerse aankoop (Jafar Arias).Inmiddels zijn we bijna drie maanden verder en is Peters aanvalsleider van de nummer 13 in de Keuken Kampioen Divisie, heeft FC Emmen al een paar duels niet kunnen beschikken over de geblesseerde Pedersen en is Arias basisspeler. "Ja, ik had kunnen wachten op mijn kans", aldus Peters, "maar dan was de transferdeadline verstreken. Natuurlijk wist ik wel dat ik mijn kans zou krijgen, maar vantevoren weet je niet hoelang dat duurt. Ik wist in ieder geval één ding zeker en dat was dat ik niet ongelukkig wilde worden. En ik word ongelukkig als ik op de bank zit. Dat vreet aan me."Zijn overstap naar Volendam, waar hij een driejarig contract tekende, lijkt daarom ook een soort vlucht. Is het de weg van de minste weerstand? "Onzin", aldus Volendam-trainer Hans de Koning. "Als je weet dat de manier van spelen van FC Emmen anders zal zijn dan in de eerste divisie, dat je als aanvaller veel minder aan echt aanvallen toekomt én je ook nog niet zeker van je plekkie, dan is het helemaal niet erg om naar een club als Volendam te gaan. Misschien doet hij één stapje terug om er daarna twee vooruit te maken. Hij is een liefhebber, wil voetballen en doen waar hij goed in is. Dat is aanvallen en dat kan hier bij uitstek."Natuurlijk had de 25-jarige Oldenzaler graag willen laten zien dat hij de eredivisie aankan, als spits welteverstaan. "Bij De Graafschap heb ik eredivisie gespeeld, maar dat was geen succes. Ik speelde er ook meer als rechtsback. Daarom had ik het graag willen laten zien. Maar het is geen frustratie hoor. Ik kan simpelweg niet bewijzen dat ik het niveau aankan. Misschien ben ik wel een typische spits voor de Keuken Kampioen Divisie, maar dat vind ik geen schande. De manier van spelen, de ruimtes en de één tegen één duels liggen me ook gewoon goed."Zanger Jan Smit, die bij FC Volendam manager algemene zaken is, maakte zich sterk voor de komst van Peters. "Hij is inderdaad zeer belangrijk geweest. Hij ziet een bepalende rol voor me weggelegd in het driejarenplan. De club wil binnen die termijn promoveren naar de eredivisie. Of dat dit jaar al kan? Wie weet. Sinds de komst van Hans de Koning ("Hij lijkt in zoveel opzichten op Joop Gall") hebben we de stijgende lijn ingezet en zijn we inmiddels al zeven duels ongeslagen. De doelstelling is nacompetitie en ik weet inmiddels dat in de play-offs alles mogelijk is. Ik voel me happy hier. We hebben een geweldige groep en het samenwonen met mijn vriendin in Purmerend bevalt ook uitstekend."Volgens Cas Peters blijft 'zijn cluppie' dit seizoen in de eredivisie. "Die overtuiging heb ik echt. Natuurlijk gaat het moeilijk worden, maar er is voldoende kwaliteit en gelukkig wordt het spel nu ook weer beloond met punten. Ik denk dat Emmen clubs als De Graafschap en NAC onder zich weet te houden."