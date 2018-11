Griepgolf bij FC Emmen: Jansen, Bannink en Gronsveld ziek

VOETBAL - FC Emmen kent de nodige personele problemen in aanloop naar het thuisduel tegen Excelsior aanstaande zondag. Drie spelers zijn geveld door de griep: Anco Jansen, Alexander Bannink en Stef Gronsveld.

Eerder deze week moest ook Dennis Telgenkamp al een verstek laten gaan, maar de doelman stond vandaag weer op het veld.Anco Jansen meldde zich vandaag nog wel op de club, maar nadat bij hem verhoging was geconstateerd werd de captain weer naar huis gestuurd. Alexander Bannink haalde de Oude Meerdijk niet eens. Halverwege keerde de aanvallende middenvelder, te ziek, weer huiswaarts. Gronsveld dacht gisteren weer fit genoeg te zijn om te trainen, maar zette uiteindelijk geen stap op het trainingsveld.Of het drietal zondag voldoende hersteld zal zijn is nog onduidelijk. "Evenmin is bekend hoe ze ziek zijn geworden", laat trainer Dick Lukkien weten.Er was ook goed nieuws te melden vanaf het trainingsveld, want Nicklas Pedersen trainde weer volop mee en lijkt fit voor zondag. In dat geval zal Lukkien moeten kiezen tussen de Deen en Jafar Arias, die koud terug was van een interland met Curacao. "Het kan zo zijn dat ik moet kiezen, maar ik sluit ook niet uit dat ik ze samen laat spelen." Tijdens het positiespelletje stond Arias, met jetlag, in ieder geval alweer onder de hete douche. De positie rondom Pedersen werd ingevuld door Wouter Marinus.