Wethouder Jan ten Kate verruilt De Wolden voor Hardenberg Wethouder Jan ten Kate van De Wolden gaat naar de gemeente Hardenberg (foto: gemeente De Wolden)

Wethouder Jan ten Kate (Gemeentebelangen) van De Wolden heeft vanavond bekendgemaakt dat hij zijn functie neerlegt.

Ten Kate wordt per 18 december wethouder voor de gemeente Hardenberg. Het is nog niet bekend wie hem in de gemeente De Wolden opvolgt.



Jan ten Kate is zeventien jaar actief in de politiek in De Wolden. Hij begon in 2002 als raadslid voor Gemeentebelangen. In 2006 werd hij fractievoorzitter en sinds 2010 is hij wethouder.



Nieuwe uitdaging

"De afgelopen jaren kenmerken zich door de goede samenwerking, binnen het college, met de raad en vooral ook met inwoners en ondernemers van de gemeente. Ik kijk positief terug op mijn tijd bij gemeente De Wolden en nu is het moment daar voor een nieuwe uitdaging", aldus Ten Kate.



Volgens burgemeester Roger de Groot "verliest De Wolden een betrokken, enthousiaste en ambitieuze wethouder."