Burgemeester Marco Out van Assen stapt uit de VVD

Burgemeester Marco Out van Assen heeft zijn VVD-lidmaatschap opgezegd. Hij maakte dat via Facebook bekend.

Out is ruim 25 jaar lid van de partij geweest. De keuze om nu te stoppen bestaat uit een optelsom. In zijn lange verklaring op Facebook geeft hij aan wat zijn beweegredenen zijn.Zo noemt hij "het gemak waarmee de burgemeesterskroonbenoeming deze week na politiek handjeklap is gesneuveld onthutsend. De Eerste Kamer als partijpolitiek orgaan, in plaats van als de plek waar zorgvuldige toetsing op besluitvorming plaats vindt. ""Ik heb me trots gevoeld omdat ik namens de VVD functies heb uitgeoefend. En ik heb veel bijzondere momenten meegemaakt", zo schrijft Out. "Steeds vaker betrapte ik me er de afgelopen tijd op dat ik me ongemakkelijk voelde wanneer de letters VVD aan mijn naam of functioneren als burgemeester werden verbonden."Ook over asielzaken schrijft Out: "Met grote verbazing en ongeloof nam ik kennis van het idee om de discretionaire bevoegdheid rond asielzaken af te schaffen. Ik ben er van overtuigd dat een strikt en stringent asielbeleid noodzakelijk is. Tegelijkertijd ben ik er mede door mijn eigen ervaringen van overtuigd dat het noodzakelijk is om een procedure te hebben die verstandige uitzonderingen op de geldende regels mogelijk maakt. Ik voel niet voor een samenleving waar regels boven verstand worden geplaatst."Out sluit af met : "Ik zal daarom vanaf heden een bewust partijloze burgemeester zijn."