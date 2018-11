Raad Borger-Odoorn nog vol vragen over problemen bij ambtenaren

Anderhalf uur lang deed gemeentesecretaris Peter Post van Borger-Odoorn vanavond z’n best om aan raadsleden uit te leggen wat de problemen zijn bij de 200 medewerkers van de gemeente. Maar de raadsleden zaten achteraf vooral nog met vragen.

Fractievoorzitter Roelof Tuin van het CDA sprak na afloop van een gemiste kans. “We weten nog steeds niet precies waarom het al jaren piept en kraakt binnen de organisatie en we hebben ook geen duidelijk plan gehoord met financiële onderbouwing. Pas dan kun je als raad een goed besluit nemen.”Ook bij coalitiepartij VVD valt kritiek te horen. “Ik krijg een déjà vu, want dit heeft eerder gespeeld. En het voelt ook als een overval”, zei Janny Hofsteenge.Ze baalt er van dat door de werkdruk die bij ambtenaren heerst brieven bijvoorbeeld te laat worden beantwoord. “Dat is wel iets waar wij als raadsleden door de burger op worden aangesproken.”Volgens de gemeentesecretaris is het laat beantwoorden van brieven inderdaad een ‘pijnpunt’. “Het heeft ook met houding en gedrag van medewerkers te maken en daar werken we hard aan. Maar ik moet er ook bij vertellen dat de medewerkers erg veel op hun bordje hebben. Ze zijn super loyaal, dat blijkt ook uit onderzoek. Tegelijk is dat ook een valkuil.” Het eerste kwartaal van dit jaar lag het ziekteverzuim in Borger-Odoorn op 8%.Bij de behandeling van de begroting bleek al dat er geld op tafel moet komen, het gaat om 600.000 euro structureel en ruim een half miljoen incidenteel. Volgens de gemeentesecretaris zijn er een aantal redenen voor de problemen. Zo is er al jaren bezuinigd, zijn salarissen in nieuwe CAO’s gestegen, zijn er tien volledige banen verdwenen en er is sprake van een berg aan verlofuren die nog niet waren opgenomen en daarmee op de balans drukken.Het college heeft volgens gemeentesecretaris Peter Post wel een aantal maatregelen bedacht. Eén daarvan is het schrappen van een calamiteitenpot die bedoeld is om bijvoorbeeld grootschalige stormschade op te kunnen vangen.