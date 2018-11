Hoogeveens bedrijf maakt onderdeel voor ruimtestation ISS

Niet dat ze bij Novatrace gespecialiseerd zijn in de ruimtevaart, maar ze mogen wel een onderdeel maken voor het ruimtestation ISS.

Novatrace bouwt mee aan een koppelingsmodule. Dat is de toegangsdeur tot de raketten met voorraad, die vanaf de aarde naar boven worden gestuurd. Ze zijn verantwoordelijk voor de elektronica in het onderdeel, met name de printplaten.De Hoogeveners werken in dit project samen met het Europese Ruimtevaart Agentschap ESA. Directeur Richard Prent is blij met de opdracht. "Wij zorgen ervoor dat alle elektronische onderdelen op de juiste plek zitten en dat alle verbindingen op de juiste plek liggen. Een spannende job, want dat ding moet perfect werken als het de ruimte in gaat. Een tweede kans is er niet’."Niet dat het onderdeel uit Drenthe nu meteen de lucht in gaat. Daar wordt nog een datum voor geprikt. De opdracht levert in ieder geval de komende tijd werk op. Aan een printplaat alleen al werken zo'n zeven personen.Directeur Richard Prent is vrijdag te gast in Ondernemen in Drenthe . Daarin vertelt hij meer over deze opdracht. Ondernemen in Drenthe is te zien na het regionale nieuws.