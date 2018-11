Deel dit artikel:













TT Festival mogelijk terug van vier naar drie dagen Het TT Festival wordt mogelijk korter (foto: RTV Drenthe)

Het TT Festival moet korter, duurzamer en met minder geluidshinder. Dat waren een aantal suggesties die gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Assen werden geopperd.

Geschreven door Jeroen Willems

Een groot aantal partijen, onder aanvoering van stadspartij PLOP en de ChristenUnie, zijn voorstander van een TT Festival van drie dagen. De laatste jaren begon het festival op woensdag en was het - met de zaterdag erbij - vier dagen feest in het centrum van Assen.



Meer geld programmering

“De vaste kosten voor bijvoorbeeld de huur van de bierpomp worden lager bij een festival van drie dagen. Het aantal bezoekers wordt dan meer geconcentreerd en hopelijk is er dan meer geld voor de programmering”, aldus fractievoorzitter Bert Wienen van de ChristenUnie. Wienen wilde het idee graag vastleggen in een motie, maar de andere partijen vonden dat niet nodig.



Duurzamer

D66 en GroenLinks maken zich zorgen over de duurzaamheid van het festival. Die kan een stuk beter, vinden beide partijen. Er moet meer geëxperimenteerd worden, is het idee. “Elke ochtend na het feest loop je door een laag plastic bekers van 40 centimeter. Dat kan en moet echt anders”, zei raadslid Laura Punt van GroenLinks.



Regiopodium

Stadspartij PLOP en de PvdA pleitten nog maar weer eens voor een regiopodium op het TT Festival. Jarenlang was er ruimte voor regionaal talent, maar de laatste jaren niet meer. “Op de eerste avond spelen dan een aantal bands. En op de tweede dag kan de beste band dan het hoofdpodium openen”, aldus PvdA-raadslid Luc Rengers. Wethouder Leemrijse vindt het een sympathiek idee, maar ziet het niet gelijk gebeuren: “Zolang het geld niet terugverdiend wordt, blijft het een moeilijk verhaal."



Zware bas

Inspreker Hans Verhaar uit Assen-Oost pleitte ervoor om de muziek op het TT Festival na één uur ’s nachts zachter te zetten. Vijf of tien decibel maakt volgens Verhaar al een groot verschil. De zware bastonen zijn volgens Verhaar het grote probleem. “We horen dit vaker en we gaan daar ook serieus naar kijken”, reageerde wethouder Leemrijse.



De raad sprak over het TT Festival omdat Assen de organisatie van het festival wil verzelfstandigen. Een nieuwe organisatie, op afstand van de gemeente, moet het festival samen met de ondernemers gaan organiseren. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor veiligheid en de reiniging in de stad.