Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewonde bij ongeluk in Emmer-Compascuum Het busje botste tegen een boom (foto: Van Oost Media) Van de tv-kast bleef weinig over (foto: Van Oost Media)

Een man is vanochtend gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Emmer-Compascuum. Op het Kanaal A NZ verloor de bestuurder van een busje de macht over het stuur.

Hij botste eerst tegen een tv-kast en kwam daarna tot stilstand tegen een boom in een voortuin.



De man is naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niks bekend. Mogelijk is gladheid de oorzaak van het ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij.