File na ongeluk op A28 bij Hooghalen File op de A28 (foto: archief Persbureau Meter)

Op de A28 is ter hoogte van Hooghalen een ongeluk gebeurd. Er staat een file tussen Assen-Zuid en de afslag Westerbork.

Over de oorzaak van het ongeval, dat gebeurd is in de richting van Hoogeveen, is niks bekend. De linkerrijstrook is dicht vanwege het bergen van de auto's.



Verkeer moet rekening houden met een kwartier vertraging.