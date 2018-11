Deel dit artikel:













File na ongeluk op A28 bij Hooghalen opgelost [update] File op de A28 (foto: archief Persbureau Meter)

Op de A28 is ter hoogte van Hooghalen een ongeluk gebeurd. Er stond daardoor vanochtend een file tussen Assen-Zuid en de afslag Westerbork.

Over de oorzaak van het ongeval, dat gebeurd is in de richting van Hoogeveen, is niks bekend. Ook is het niet duidelijk of er mensen gewond geraakt zijn.