Veel bijval op social media voor vertrek Out uit VVD

De Asser burgemeester Marco Out krijgt op Facebook en Twitter veel steun en bijval voor zijn beslissing om het partijlidmaatschap van de VVD op te zeggen.

Out maakte gisteravond bekend dat hij de VVD na 25 jaar de rug toekeert, omdat hij zich op steeds minder punten in de partij herkent.De burgemeester maakte het nieuws via sociale media wereldkundig. Op zijn Facebookbericht is ruim driehonderd keer gereageerd. Het woord 'respect' keert vaak terug in de reacties. Ook vinden veel Facebook-vrienden het een dapper besluit."Transparant, respectvol, principes, moedig, begrip, openheid, eerlijkheid... Zomaar wat woorden die ik hier in de reacties lees. Ik ben het met alle woorden eens. Wat een fijne en mooie reacties hier. Dat zal u vast fijn vinden en goed om te lezen. Ik vind het in ieder geval wel", vat Rob Harms in een van de reacties samen.Ook op Twitter kan Out op veel bijval rekenen. Een enorm aantal twitteraars heeft gereageerd op de verklaring van de burgemeester. Zo reageert wielerjournalist Marijn de Vries: "Wat een ongemeen krachtig signaal. Tegengas — wat mij betreft vreselijk nodig in onze polariserende samenleving. Hulde."PvdA-raadslid uit Emmen Ugbaad Kilincci twittert: "Diepe buiging." Een enkeling reageert met een knipoog. "Een VVD'er die de partij verlaat zonder een schandaal is best bijzonder. Toch?" aldus Ingrid Sedé.