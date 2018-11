VVD-Kamerlid Ziengs 'totaal verrast' door vertrek Out

"Een totale verrassing", zo noemt VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs uit Assen het besluit van burgemeester Marco Out om zijn lidmaatschap van de VVD op te zeggen. Ziengs vindt het "niet chique" dat Out dat via sociale media bekendmaakte.

"Hij heeft me wel heel netjes gebeld, voordat hij het in de publiciteit bracht. Dus daarvoor mijn complimenten", aldus Ziengs. "Maar de beslissing zelf was een totale verrassing.""Hij belde me om te zeggen dat hij het besluit had genomen om het lidmaatschap op te zeggen en dat hij dat in de media ging brengen. Maar hij vond het netjes om het mij persoonlijk te melden, vanwege onze jarenlange relatie."Out zette zijn verklaring op Facebook en Twitter. Daarover is Ziengs minder te spreken. "Wij hebben als VVD-leden andere mogelijkheden om onze grieven kenbaar te maken. Marco heeft in zijn carrière als VVD'er allerlei functies bekleed en heeft daardoor ook korte lijntjes. Hij had ook op de landelijke ledenvergadering van de VVD zijn punten aan de orde kunnen stellen. Maar om het via Facebook te doen... dat had ook op een andere manier gekund", aldus het Kamerlid uit Assen.Je kunt je afvragen of de VVD imagoschade oploopt door de actie van Out. "Ik weet niet of dat het geval is", reageert Ziengs. Out is het er niet mee eens dat de VVD Zwarte Piet-demonstraties wil inperken en dat de VVD af wil van de bevoegdheid van de staatssecretaris om asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te geven."Het was mooi geweest als Marco morgen op de ledenvergadering zijn standpunten had gedeeld. Dan had de fractieleiding zich kunnen verantwoorden. Zo werkt het bij ons in de VVD. Leden kunnen hun grieven kenbaar maken op de vergadering en krijgen dan ook antwoord. Ik had het chiquer gevonden als dit besluit daar had plaatsgevonden", aldus Ziengs.De woordvoerder van de landelijke VVD-voorzitter Christianne van der Wal wil inhoudelijk niet reageren en noemt het besluit van Out 'erg jammer, maar het is zijn keus'.