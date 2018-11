Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Burgemeester van Zwolle krijgt hoge functie bij Wildlands Henk Jan Meijer is nu nog burgemeester in Zwolle (foto: Ferdy Damman/ANP)

Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle is benoemd tot president-commissaris bij Wildlands in Emmen.

De 67-jarige Meijer volgt Jan Kanninga op, die in april vertrok als voorzitter van de Raad van Commissarissen.



Achttien jaar burgemeester

Bij het dierenpark waren ze op zoek naar iemand met een breed netwerk en bestuurlijke ervaring en dat lijkt met de komst van Henk Jan Meijer gelukt. Meijer is sinds 2000 burgemeester van Zwolle, maar gaf eerder aan volgend jaar te willen stoppen.



'Uitdagende vraagstukken'

"Ik verheug me zeer op mijn rol als president-commissaris bij Wildlands. Het is een prachtig park en van grote betekenis voor Emmen en de regio. Maar er ligt nog wel een aantal uitdagende vraagstukken bij de verdere ontwikkeling. Die wil ik graag met mijn collega-commissarissen oppakken", aldus Meijer.



Ondertussen moet de dierentuin ook nog op zoek naar een nieuwe directeur. In oktober gaf Frankwin van Beers aan te stoppen. Momenteel is Erik van Engelen interim-directeur bij Wildlands.