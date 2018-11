ProRail aan de slag met station Assen

ProRail gaat volgend weekend aan de slag met het vernieuwde station in Assen.

"Tijdens het weekend van 1 december werken we aan de herbouw van de oude perronkap op de plek waar de tijdelijke voetgangersbrug boven de sporen heeft gestaan", aldus ProRail. Ook wordt er gewerkt aan de stationsluifel en aan de perrons.De aannemer begint volgende week vrijdagavond. De werkzaamheden gaan het hele weekend duren en zijn vooral 's nachts. Omwonenden zijn via een brief op de hoogte gebracht."ProRail werkt vaak 's nachts of in het weekend, omdat er dan minder of geen treinen rijden. We begrijpen dat dit voor u vervelend kan zijn. Daarom proberen onze mensen zoveel mogelijk rekening houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te zetten dan strikt noodzakelijk", aldus de spoorbeheerder in de brief aan omwonenden.Door de werkzaamheden rijden in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen twee en vier uur geen treinen tussen Hoogeveen en Groningen. Reizigers moeten daarom met de bus reizen.Het nieuwe station van Assen werd in mei in gebruik genomen