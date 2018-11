Deel dit artikel:













Drentse gevangenen aan het werk bij FC Emmen Gevangenen gaan aan de slag in het stadion (foto: archief RTV Drenthe)

FC Emmen gaat samenwerken met de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven in Veenhuizen. Via Naoberschap United, de maatschappelijke tak van de voetbalclub, kunnen gevangenen en ex-gevangenen uit Drenthe daar binnenkort aan de slag.

In de rust van de thuiswedstrijd zondag tegen Excelsior tekent burgemeester Eric van Oosterhout als voorzitter van Naoberschap United een overeenkomst met directeur Marie-Anne de Groot van de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.



Het doel van de samenwerking is dat (ex-)gevangenen vrijwillig werkervaring opdoen bij de FC Emmen. Daarna maken ze kans op een betaalde baan bij een van de sponsors van de eredivisieclub.



'Steuntje in de rug'

Van Oosterhout is blij met de samenwerking. "Naoberschap United zet zich in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt, maar ook voor eenzame ouderen", reageert hij. "Gedetineerden hebben vaak ook hulp nodig om weer volwaardig mee te kunnen draaien in de samenleving. Daar willen wij graag een steentje aan bijdragen."



Volgens Marie-Anne de groot is het belangrijk dat gevangenen na hun straf succesvol terugkeren in de maatschappij. "Sport is daarbij een heel geschikt middel. Sport verbindt, activeert en verbroedert mensen.”



Onderhoud en schoonmaken

De werkzaamheden die de gevangenen kunnen gaan doen, zijn bijvoorbeeld onderhoudsklussen en schoonmaakwerk in het stadion. FC Emmen is niet de eerste voetbalclub in ons land die gaat samenwerken met een gevangenis. Dat doen Fortuna Sittard, Vitesse en allerlei amateurclubs ook.