Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrijspraak voor man die met vliegenmepper post wilde stelen Volgens het OM stal de man post met een vliegenmepper (foto: Wikimedia)

Een 23-jarige man uit Uithoorn in Noord-Holland is vrijgesproken van drugsbezit en poging tot diefstal uit een brievenbus in Hollandscheveld.

Het politieonderzoek was te mager om de man te kunnen veroordelen.



Vliegenmepper

Een vrouw uit Hollandscheveld zag in december 2016 dat bij de overburen een man post stond te hengelen uit de brievenbus. Dat deed hij met een vliegenmepper, die was beplakt met tape. De vrouw maakte hiervan twee foto’s en belde de politie. Ze gaf een beschrijving door van de man en van de auto waarin hij reed.



De agenten zagen de beschreven auto in het dorp staan. Naast de auto stond de 23-jarige man uit Uithoorn. In het dashboardkastje lagen acht xtc-pillen. De man wist niets van de pillen, zei hij. De auto waarin hij reed, was van zijn broer. Ook de broer wist niets van de pillen, bleek later.



Bewijs

De hengelende man op de foto van de buurvrouw droeg een muts. Daardoor was zijn gezicht niet te zien en dus was niet met zekerheid te zeggen dat het de man uit Uithoorn was.



Naast de auto lag de vliegenmepper, waarmee de man naar post zou hebben gehengeld. De man uit Uithoorn zei niks van de vliegenmepper af te weten. De politie heeft geen DNA-onderzoek gedaan op de vliegenmepper of op de brievenbus. Volgens de rechter was er daarom te weinig bewijs om de man te veroordelen.