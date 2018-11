Deel dit artikel:













OM te traag: stelende boekhouder ontloopt straf De rechter maakte een eind aan de strafzaak (foto: archief RTV Drenthe)

Een 77-jarige oud-boekhouder krijgt geen straf voor het verduisteren van 6.500 euro van een apotheek in Rolde. Omdat het Openbaar Ministerie de zaak te lang heeft laten liggen, maakte de rechter in Assen daar vanochtend een eind aan.

Hij verklaarde het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk. Dat betekent dat de rechter niet meer over de zaak oordeelt.



Boos na ontslag

De man uit Assen heeft wel bekend dat hij het geld heeft gestolen. Dat gebeurde in 2012. Hij werd eerder dat jaar ontslagen, omdat de boekhouding niet klopte. Dat bleek uit onderzoek van een recherchebureau.



De apotheker schakelde dat bureau in, omdat de boekhouder administratie achterhield. Toen bleek dat de boekhouding niet klopte, ontsloeg hij de Assenaar na drie jaar dienstverband. De bejaarde boekhouder was boos, omdat hij vond dat hij nog salaris te goed had en boekte dat over naar zichzelf.



Naar het hof

Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak in 2012, omdat de apotheker toen naar de burgerlijke rechter stapte om zijn geld terug te eisen. De apotheker wilde dat de Asser boekhouder ook strafrechtelijk werd vervolgd en stapte naar het gerechtshof.



Dat bepaalde een jaar later dat het Openbaar Ministerie de apotheker wel degelijk moest vervolgen. Sindsdien bleef het vier jaar stil. Pas vorig jaar hoorde de Assenaar dat hij voor de rechter moest verschijnen.



'Grens overschreden'

"Het dossier lag panklaar bij het OM. Vier jaar lang in onzekerheid wachten is te lang. De grens is hier ver overschreden", aldus de rechter vanochtend. "Het OM heeft het vervolgingsrecht verspeeld."



De boekhouder heeft het verduisterde geld inmiddels terugbetaald.