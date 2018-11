Deel dit artikel:













Kwalificatiesysteem TT vanaf volgend seizoen aangepast Fans van de GP van Assen krijgen meer kijkplezier bij Moto2 en Moto3-klasse. (Foto: ANP/Vincent Jannink)

MOTORSPORT - Bij de komende TT krijgen de Moto2 en Moto3-klasse hetzelfde kwalificatiesysteem als de MotoGP. Reden hiervan is dat zo ook deze coureurs gedwongen worden om direct vanaf de start snelle rondes te rijden.

Geschreven door Myon Padding

Veel coureurs treuzelen nu en wachten op de ideale slipstream. De nieuwe opzet moet voor meer kijkplezier bij de fans zorgen.



Veertien coureurs rechtstreeks door

Net als in de huidige opzet zijn er drie vrije trainingen voor de Moto2 en Moto3-klasse. Maar in de toekomst gaan de snelste veertien coureurs rechtstreeks door naar de tweede kwalificatietraining. De overige deelnemers zijn veroordeeld tot de eerste kwalificatietraining. De beste vier gaan alsnog door naar de tweede kwalificatie-sessie en mogen één extra zachte achterband gebruiken.



Voor beide klasses duren de vrije trainingen 40 minuten en de kwalificatie sessies 15 minuten.



Programma

Voor de fans op het TT-circuit in Assen blijft het programma voor de zondag ongewijzigd. Het nieuwe schema voor vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni is als volgt:



Vrijdag

09:00 – 09:40 Moto3 eerste vrije training

09:55 – 10:40 MotoGP eerste vrije training

10:55 – 11:35 Moto2 eerste vrije training

13:15 – 13:55 Moto3 tweede vrije training

14:10 – 14:55 MotoGP tweede vrije training

15:10 – 15:50 Moto2 tweede vrije training



Zaterdag

09:00 – 09:40 Moto3 derde vrije training

09:55 – 10:40 MotoGP derde vrije training

10:55 – 11:35 Moto2 derde vrije training

12:35 – 12:50 Moto3 eerste kwalificatietraining

13:00 – 13:15 Moto3 tweede kwalificatietraining

13:30 – 14:00 MotoGP vierde vrije training

14:10 – 14:25 MotoGP eerste kwalificatietraining

14:35 – 14:50 MotoGP tweede kwalificatietraining

15:05 – 15:20 Moto2 eerste kwalificatietraining

15:30 – 15:45 Moto2 tweede kwalificatietraining