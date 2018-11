Gevangenis Veenhuizen krijgt Huis van Bewaring

Mensen die in voorarrest zitten vanwege een misdrijf, kunnen dat vanaf maandag ook uitzitten in de gevangenis in Veenhuizen.

Gevangenis Esserheem krijgt een Huis van Bewaring. Er is plek voor 24 mensen. Het gaat om een tijdelijke afdeling. Hoe lang de afdeling in Veenhuizen blijft, is nog niet duidelijk.Landelijk is behoefte aan extra plekken waar mensen hun voorarrest kunnen uitzitten. In Veenhuizen was nog plek, na het vertrek van Noorse gedetineerden. Mensen die in voorarrest zitten, zijn nog niet veroordeeld. In afwachting van een rechtszaak zitten ze vast in een zogeheten Huis van Bewaring.