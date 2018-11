Deel dit artikel:













Muzieklijst Harry's Blues zondag 25 november 2018

Scott Sharrads vader was muzikant en songwriter. Scott volgde na hijghschool in zijn voetsporen en speelde met o.a. Humbert Sumlin, Luther Allison en Buddy Miles. Vanaf 2008 speelt hij sologitaar in de Gregg Allman Band. In 2013 bracht hij zijn eerste soloalbum uit en met Saving Grace dit jaar zijn tweede.