IJsracer Jasper Iwema op weg naar ijskoud avontuur IJsracer Jasper Iwema op weg naar een ijskoud avontuur (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

IJSSPEEDWAY - Vijfenveertighonderd kilometer moet ijsracer Jasper Iwema (29) uit Hooghalen afleggen om z'n trainingslocatie in Rusland te bereiken. Woensdagnacht vertrok hij uit Nederland met een afgeladen bus en twee technische stagiaires van het Drenthe College. Als alles volgens plan verloopt, rijdt hij zondag z'n eerste rondjes op de ijsvlakte van Kamensk-Oeralski.

Geschreven door Karin Mulder

"Vorig jaar zat ik de hele reis zelf achter het stuur. Nu hebben mijn stagiaires van het TT-Instituut in Assen ook een rijbewijs, dat scheelt echt veel", zegt Iwema. "Daarnaast heb ik bovenop de cabine van m'n bus een hoogslaper laten bouwen, zodat ik onderweg ook nog kan slapen."



Stagiaires

De voormalig wegracer is net terug uit Valencia. Afgelopen zomer was hij de persoonlijk assistent van MotoGP-coureur Scott Redding en reisden ze samen de hele wereld over. "Het is best lastig om de boel hier in Nederland op afstand aan te sturen. Dit seizoen heb ik in totaal vier stagiaries die me helpen. Maar nu ik weer in Nederland ben, zie ik pas wat er wel en niet klaar is", licht Iwema toe.



Verbeterde koppeling

Tot de kerst zit Iwema in Rusland om te trainen. Hij hoopt dat er nog een trainingswedstrijdje wordt georganiseerd om z'n materiaal optimaal te testen. "De grote verandering ten opzicht van vorig jaar is de koppeling. Dat hadden we nooit goed voor elkaar. Maar de koppeling maakt wel het verschil bij de start en dat is heel belangrijk bij het ijsracen."



WK-Kwalificatie

Vorig jaar wist de 29-jarige avonturier zich met de hakken over de sloot te plaatsen voor de strijd om de wereldtitel. Op 12 januari moet hij in Finland opnieuw vechten voor een plaatsje als vaste WK-coureur.