Is Ennio uit Valthermond de mooiste man van de wereld?

Hij is al de mooiste van ons land en binnenkort misschien wel de mooiste van de wereld: Ennio Fafieanie uit Valthermond.

De 21-jarige Drent hoopt de titel 'Mister Supranational' in de wacht te slepen. "We komen er heel snel achter. Zondag vertrek ik al en 8 december is mijn finale", vertelt Ennio. De finale is in Polen, er doen veertig landen mee.Hoe schat Ennio zijn kansen in? "Dat is lastig te zeggen. Er zijn een heleboel sterke landen. Maar in online polls sta ik wel op nummer 1.""Ik ga van tevoren allemaal opdrachten doen. We gaan bijvoorbeeld paardrijden en ik ben echt geen held op het paard. Verder is er een zwemkledingcompetitie, we moeten modeshow lopen, er is een fotoshoot en er zijn interviews", vertelt Ennio. "Ze willen je gewoon helemaal testen en kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben."Ennio hoopt natuurlijk dat hij de winst pakt en werken in de modellenwereld spreekt hem wel aan. "Het is wel iets waar je stiekem van droomt. Nu heb ik de kans en dan kijk je er toch wel erg naar uit. Je ziet wat van de wereld en je leert nieuwe mensen kennen. Het is een ervaring die niet veel mensen hebben."Met de voorbereiding zit het in elk geval wel goed. "Ik heb een personal trainer. Die begeleidt me heel streng in mijn training en voeding. Ik ben flink wat gewicht kwijtgeraakt en daar ben ik hartstikke trots op", aldus Ennio. Verder volgde hij onder meer ook al catwalktrainingen en deed hij fotoshoots.