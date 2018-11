Deel dit artikel:













Noordenveld opgelet, dé derby komt eraan! De derby van Noordenveld, Roden-Peize wordt zondag weer gespeeld (foto: Het Streeknieuws)

VOETBAL - Ot en Sien werden al eens versierd met blauw-witte slingers, de doelpalen van Peize werden al eens geverfd. En in Peize verdween de middenstip. Het zijn allemaal plaagstootjes rondom dé derby van de gemeente Noordenveld. Zondagmiddag staan Roden en Peize weer tegenover elkaar.

Geschreven door Karin Mulder

De historie van de derby gaat al ver terug. Henk Veenhof keerde dit seizoen, na 22 jaar, weer terug op het oude nest als trainer van Peize. Tegenwoordig spelen ze in de tweede klasse op de zondag. Bij zijn vertrek speelde de club nog in de vierde klasse. Maar ook toen speelden Roden en Peize al regelmatig tegen elkaar.



"Er stonden tweeduizend mensen langs de kant. Zij stonden op boerenkarren om de wedstrijd goed te kunnen zien. Het is een derby die altijd al geleefd heeft en altijd zal blijven leven", zegt Veenhof.



Roden gedeeld koploper

Op papier zou het een makkie moeten zijn voor Roden. De ploeg heeft zeventien punten uit acht wedstrijden en deelt de koppositie in de tweede klasse K met LSC uit Sneek. Maar vorig weekend grepen ze wel naast de eerste periode. "Dat was een flinke tik", beaamt Roden-trainer Harry Zwiers. Hij staat zondag voor zijn zevende derby.



Peize underdog

Peize bungelt troosteloos onderaan en sprokkelde pas twee punten bij elkaar. "We hebben veel blessures gehad. Als negentig procent van de selectie fit is blijven we er gewoon in", zegt Veenhof overtuigd. Maar Peize start zondag wel als underdog.



Maar zondag wordt er niet gekeken naar de ranglijst. Bij een derby gelden andere wetten. "Ik denk dat de Peizenaren zich altijd het kleinere jongetje van de klas voelen. En dat ze altijd bewijsdrang hebben tegenover Roden. Ze zijn een grotere vereniging en wij proberen daar tegenop te boksen", zegt de rechtsvoor van Peize: Simon Wekema.



Buiten de plaagstootjes die over en weer worden uitgedeeld is er nog een traditie. Want de meeste spelers en supporters van Peize gaan op de fiets naar Roden. "Ja, super. Dat hoort er toch een beetje bij he?", verkneukelt Wekema van Peize zich. Maar andersom wil Roden daar niets van weten. "Ik heb niet eens een fiets", zegt trainer Zwiers. "Wij gaan gewoon met de auto. Dat is veel te ver fietsen voor ons", vult René de Vries hem aan. "Tja, wij zijn wat harder in Peize, dus wij gaan gewoon op de fiets", pareert Wekema. De toon is alvast gezet.



Live op rtvdrenthe.nl

Roden en Peize trappen zondag om 14.00 uur af. De wedstrijd is live te volgen op onze website rtvdrenthe.nl. Zondagavond in Onze Club volgt een samenvatting.