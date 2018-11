Drentse Technasium-leerlingen presenteren plannen voor inrichting N34

Er werd vanmiddag hard gezwoegd in het provinciehuis in Assen. Zo'n honderd leerlingen van 3 havo en 3 vwo van vijf Drentse Technasia presenteerden hun ideeën voor de afscherming van geluid, de verbetering van een hub (busstation) langs de N34 en aanpassingen voor het verkeersplein in Gieten.

In opdracht van de provincie hebben ze plannen gemaakt. Alle winnaars krijgen een technisch kijkje achter de schermen bij attractiepark Hellendoorn.Het beste idee voor het ontwerp van het verkeersplein in Gieten kwam van leerlingen van het Dr. Nassau College uit Gieten. Zij bedachten innovatieve verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren.De leerlingen van het Hondsrug College uit Emmen kwamen als beste uit de bus met een mooi uitgedacht 3D-ontwerp voor een hub in hunebedstijl.De beste manier om geluid af te schermen is volgens CSG Dingstede uit Meppel een geluidswal met een dubbele functie. Zij bedachten een park bovenop de wal. Daarmee waren zij de beste op dit onderdeel.CSG Dingstede in Meppel, het Roelof van Echten College in Hoogeveen, De Nieuwe Veste in Coevorden, het Hondsrug College in Emmen en het Dr. Nassau College uit Assen/Gieten gingen de strijd met elkaar aan. Het project is onderdeel van de doorlopende leerlijn binnen het onderwijsproject N34- Afslag techniek. Hierin wordt de koppeling gemaakt tussen scholen, techniek en de ontwikkelingen rondom de verdubbeling van de N34.