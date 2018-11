Ondernemen in Drenthe: Hunebouw uit Hoogeveen is op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden in Nederland

Bouwbedrijf HuneBouw uit Hoogeveen wil verder groeien. De bouw doet het op dit moment goed. En daar wil directeur Klaas Graveland van HuneBouw van profiteren.

Graveland is te gast in Ondernemen in Drenthe. Het programma op TV Drenthe over ondernemen en ondernemers in Drenthe. "We zijn een middelgroot bouwbedrijf met zo'n negentig medewerkers. We willen graag meedraaien in de grote bouwprojecten."HuneBouw, een bewust gekozen naam met een Drents tintje, heeft onder andere de bouw van een hotel in Leeuwarden gedaan. Maar ook renovatieprojecten in Haarlem en straks het Alfa College in Hoogeveen Graveland is op overnamepad. "Ik kijk nu zuidelijker naar een overname of een samenwerking om klanten uit die regio ook makkelijker te kunnen bedienen. Dat is nu het punt. Onze mensen moeten ver reizen. Als we in Haarlem zitten moeten mensen in de kost. Dat kan met een vestiging in Utrecht bijvoorbeeld veel makkelijker."Voor Richard Prent van NovaTrace uit Hoogeveen is het een bijzondere week. Ze mogen een onderdeel maken voor ruimtestation ISS. Het gaat om printplaten voor de koppeling van raketten aan het ruimtestation. Prent heeft klanten als Philips en bijvoorbeeld de medische industrie."Dat hij het ontwerp van de printplaten mag doen voor het ruimtestation komt door een klant in België. "Ze hadden het daar te druk en vroegen ons om het ontwerp te maken. Ik heb er nu twee gemaakt. Daar komen er nog twee bij." Niet dat het ontwerp ontzettend innovatief is. De ruimtevaart is conservatief. Wat werkt dat werkt. Maar volgens Prent wel een leuke opdracht.Voor de medewerkers van kantoormeubelfabrikant VEPA in Hoogeveen was het vorige week feest. Het bedrijf is gekozen tot Drentse onderneming van het jaar. En dat levert de nodige aandacht op volgens Gertjan de Kam. "We hebben nog nooit zoveel gebak gehad. Tientallen taarten en bossen bloemen. Deze prijs brengt ons heel veel calorieën."Maar de prijs brengt volgens De Kam meer. Zeker voor het personeel, want het is een erkenning van wat ze elke dag doen.Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws. Of online: