Geld voor vistrek tussen Drentse beken en Waddenzee

Het Waddenfonds heeft drie miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor het herstel van belangrijke vissoorten in de Waddenzee en het Lauwersmeer.

Het gaat onder meer om de driedoornige stekelbaars, houting, paling en zeeforel. Een belangrijk onderdeel van het project is het stimuleren van de vistrek tussen de Waddenzee en de beken in Drenthe.De Drentse beken fungeren als belangrijke opgroei- en paaiplekken voor vissen van het wad. Sinds 2015 worden in beken in Drenthe jonge zeeforellen uitgezet, bijvoorbeeld in het Groote Diep tussen Westervelde en Langelo.