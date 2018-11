Deel dit artikel:













School in Gasselternijveen leeft voort als Emmenshof Jong en oud wonen in de oude Emmenschool van Gasselternijveen, sinds vandaag de J. Emmenshof (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Wethouder Henk Heijerman (rechts) onthulde samen met bewoner Willem Tuijt de naam van het wooncomplex (foto: gemeente Aa en Hunze)

De oude J. Emmensschool in Gasselternijveen leeft voort als J. Emmenshof. Niet alleen het vroegere schoolgebouw is qua uiterlijk behouden gebleven, ook de originele letters van de school zijn hergebruikt.

Geschreven door Margriet Benak

Het schoolgebouw is het afgelopen jaar omgebouwd tot kleinschalig wooncomplex, waar jong en oud bij elkaar wonen als huurders, in zeven appartementen.



Zo heeft de school toch een tweede leven gekregen, dankzij aannemingsbedrijf Hoornstra uit Nieuw-Buinen. De school begon in 1962. Maar na ruim vijftig jaar was het schoolgebouw aan de Gaarlandtlaan af, en kregen de leerlingen een plek kregen in het gloednieuwe Multifunctioneel Centrum De Spil.



De gemeente zette het oude schoolgebouw te koop, in de hoop op een nieuwe bestemming. Een dorpsgenoot hapte als eerste toe, om er samen met andere dorpelingen een mooie woonplek van te maken. Maar dat plan mislukte.



Behoud karakter school

Een paar jaar later liet aannemer Hoornstra zijn oog vallen op de oude school, en hij bouwde het zodanig om, dat er zeven kleine huurappartementen in kwamen met behoud van het karakter van het schoolgebouw. "Dat was ook onze nadrukkelijke wens, want het is een karakteristiek eind jaren vijftig begin jaren zestig-gebouw. Dat wilden we graag behouden", zegt wethouder Henk Heijerman van Aa en Hunze.



Na de zomervakantie trokken de eerste huurders erin. Die kunnen er betaalbaar wonen, want de prijs ligt onder de huursubsidiegrens. Vanmiddag werd het verbouwde schoolgebouw officieel geopend door wethouder Henk Heijerman, die de nieuwe naam J. Emmens Hof onthulde.